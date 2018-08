Nuova vita per Zecchin: inizia la sua carriera da mister

Una nuova vita nel mondo del calcio sta iniziando per Gianpietro Zecchin. Dopo i tanti anni in campo, lo “Zecco” ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e vestire i panni del mister.

Arrivato a Varese nel 2009, Zecchin ha giocato ai piedi del Sacro Monte fino al fallimento del 2015 tra Serie C e B, vestendo la maglia biancorossa per 204 volte e mettendo a segno 18 gol.

Rapidità un sinistro educato e soprattutto un’intelligenza fuori categoria per uno dei giocatori migliori che sono scesi in campo al “Franco Ossola”.

Dopo il fallimento del 2015 era tornato in veneto – lui che è di Camposanpiero – giocando prima con il Campodarsego e poi con il Mestre, vincendo la Serie D e nell’ultima stagione in C.

La società arancione alle porte di Venezia ha deciso però di fare un passo indietro, lasciando i professionisti e ripartendo dall’Eccellenza. La dirigenza ha scelto di affidare la squadra – nella quale giocherà anche il fresco ex Pro Patria Riccardo Ugo – proprio a Zecchin.

Sarà la prima esperienza da mister per lo “Zecco” che è in possesso del patentino da allenatore da tre anni.