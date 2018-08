Nuove ciclabili? Fate manutenzione su quelle che esistono già

Buongiorno,

ho letto su Varesenews l’articolo a proposito della ciclabile nella città di Varese.

Colgo l’occasione, dopo aver già scritto a certi comuni interessati che evidentemente se ne fregano, per ribadire lo stato di degrado in cui volge la ciclabile attorno al lago.

La percorro da anni ed ogni anno è sempre peggio. Le sterpaglie aeree come pure quelle che hanno attecchito al suolo rendono la carreggiata ridotta in certi punti ad un terzo, con passaggi dove ci si deve divincolare fra le ortiche. A questo punto, visti i tempi nefasti in materia, mi chiedo se è sicuro percorrere il sottopassaggio che c’è in zona Biandronno : non fanno manutenzione ordinaria per le sterpaglie, mi immagino che attenzioni abbiano per le infrastrutture più “complicate “.

C’è molta gente che viene da fuori per passare del tempo facendo sport come pure una semplice passeggiata; abbiamo il centro canottaggio a Gavirate che attira molti stranieri; durante l’anno ci fanno pure delle camminate non competitive, bel biglietto da visita che offriamo: non importa a nessuno! Complimenti inoltre al “comune di Gavirate ” che ha trasformato i parcheggi da liberi a pagamento, tanto sono talmente ottusi che neppure si accorgono che ora la maggior parte della gente parcheggia in giro per la città creando più disordine rispetto ai pochi soldi che prendono dai parcheggi.