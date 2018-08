Olimpiadi invernali, Fontana: “Serve governance chiara”

“Abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di arrivare a una candidatura forte e vincente per l’Italia. Non abbiamo mai avuto posizioni preconcette verso nessuno e apprezziamo gli sforzi del CONI per raggiungere una condivisione di intenti da parte di tutti gli attori in campo”.

“Siamo pero’ fortemente convinti che per centrare il traguardo finale sia necessaria una forte capacita’ di governance in capo a un soggetto ben chiaro e definito”.

Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul tema delle Olimpiadi 2026.