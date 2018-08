Oltre seicento iscritti alla corsa “Boia che trail!”. Anche dall’Australia

«Con il temporale di stanotte sono caduti alcuni alberi e stiamo sistemando». Una vigilia ancora impegnativa per gli organizzatori del “Boia che trail“, la corsa podistica nella valle del Boia (sabato 1 settembre dalle 17.30) che rappresenta uno degli appuntamenti più curiosi e attesi per i podisti della provincia.

«È tutto il mese che lavoriamo perché la vegetazione cresce e nasconde i sentieri» spiega Marco Longhin, una delle “anime” di questa corsa che riunisce (dietro le quinte) un gruppo di appassionati, la Pro Loco di Besnate e i “borghi” del paese.

Come nelle precedenti edizioni, l’evento ha fatto sold out da tempo, «già un mesetto fa»: 325 i pettorali a disposizione, per la manifestazione che ha tra le sue particolarità quella di essere una gara di coppia. 325 pettorali, dunque 650 iscritti: «Vengono da Varese e dalle province vicine di Novara, Milano, Monza e Brianza, ma anche da Biella, qualcuno da Mantova» spiega ancora Longhin. E poi una sorpresa internazionale: «Ci saranno anche quattro atlete australiane master di ciclismo, che sono qui per Mondiale di Gran Fondo a Varese, ci hanno contattati e verranno a gareggiare». Tra gli iscritti anche alcuni nomi di spicco, come Giuseppe Bollini e Antonio Vasi (che hanno vinto lo scorso anno) e le gemelle Sara e Fabiana Rapezzi, campionesse italiane di Sky race a coppie, da Lecco.

La partenza della gara e della camminata sarà da piazza Mazzini, la piazza centrale di Besnate, che ospiterà anche arrivo e pasta party finale con musica dal vivo (in caso di pioggia: all’oratorio, poco distante). Una festa per oltre mille persone, con i coperti garantiti dall’impegno dei Borghi di Besnate, i comitati di quartiere del paese.