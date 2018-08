Open Fiber arriva in centro

Nel programma dei lavori di Open Fiber dei prossimi giorni, si comincia ad “affrontare” il centro città e altre grandi arterie oltre Belforte: gli interventi di scavo per l’installazione della rete sono infatti previsti, e in corso in via Morosini, in viale Milano e in viale Borri. Altri interventi anche in via Corsica, via Wagner, via Brunico.

Continuano inoltre i lavori di ripristino definitivo (che NON sono quelli che lasciano una piccola striscia rossa: quelli sono i lavori ancora da completare, ndr), e i cantieri sono concentrati ancora soprattutto nel quartiere di Giubiano: se giovedi 2 erano in via Comelico, via Galmarini, e attraversamenti via San Michele del Carso venerdì 3 sono previsti in via Salvore, oltre a lavori minori in via Pola e via Postumia, tra belforte e valle Olona.

Settimana prossima saranno coinvolte per lo stesso motivo le vie Gradisca, Bixio, Arsiero e, per lavori minori, le vie Corsica e Tagliamento .