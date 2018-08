Openjobmetis, fatto il calendario: a Natale due derby in tre giorni

Sarà un Natale di fuoco per la Openjobmetis di coach Attilio Caja e non solo per il controverso derby con Cantù posizionato il 25 dicembre: due sere prima, domenica 23, i biancorossi dovranno affrontare fuori casa l’altra avversaria storica, ovvero l’Olimpia Milano.

La stagione di Serie A, che si aprirà domenica 7 ottobre con Varese-Brescia (l’altra anticipazione di ieri), è stata svelata quest’oggi – mercoledì 1 agosto – nei dettagli. Dopo il match con la Germani la Openjobmetis affronterà la trasferta di Sassari, quindi due gare interne con Trento e Trieste. L’andata terminerà invece il 13 gennaio con il match interno contro la Virtus Bologna.

Il girone di ritorno inizierà la settimana successiva per concludersi il 12 mazzo sul parquet del PalaDozza. I derby sono posizionati il 14 e il 20 aprile rispettivamente a Masnago con Milano e a Desio con Cantù. La Final Eight di Coppa Italia, con le prime otto in classifica del girone di andata, si disputerà invece tra il 14 e il 17 febbraio. Le finestre lasciate libere per la Nazionale vanno da lunedì 26 novembre a lunedì 3 dicembre e da lunedì 18 a martedì 26 febbraio.