Nuovo ospedale, Gian Pietro Rossi: “Tutti si impegnino perchè si faccia bene”

L’ex-sindaco e senatore Gian Pietro Rossi ha scelto il suo profilo facebook per lanciare una proposta per l’ospedale unico che verrà. L’idea è quella di concentrare le migliori forze cittadine di Busto e Gallarate, politici, medici e infermieri per discutere cosa mettere nel nuovo grande contenitore che sarà la struttura ospedaliera che dovrebbe sorgere tra le due città.

Durante questi mesi l’opinione pubblica bustese è stata distratta da due avvenimenti: i litigi all’interno della Lega, e , di conseguenza, all’interno del Governo, e a livello locale dai problemi irrisolti dell’ACCAM e aggiungerei dei commercianti stranieri.

Dimenticando che un problema molto importante per la nostra salute resta ibernato e senza inizio di soluzione: si tratta del problema dell’ospedale unico. Io ho già avuto modo di esprimere in qualche occasione il mio pensiero positivo sull’ospedale unico tra Busto e Gallarate, ma vorrei lanciare oggi un’idea e un appello.

L’idea: perchè non partire dal concetto che l’ospedale unico sarà un contenitore, moderno, tecnologicamente dotato di ogni strumentazione, ma unicamente contenitore. E in quel contenitore si inserirebbero due gioielli, almeno fino a qualche tempo fa erano considerati tali, e cioè l’ospedale di Busto e l’ospedale di Gallarate, che stanno ormai perdendo le loro eccellenze.

Solo un cammino futuro con una regia dotata di visioni di avanguardia potrebbe decidere quali servizi aumentare, quali ridurre e quali nuovi immettere.

Ho avuto occasione di esporre questo concetto sia al Governatore Fontana che all’Assessore Cattaneo e a questo punto vorrei lanciare l’appello alle segreterie locali e provinciali dei Partiti, agli operatori interessati (Primari, Medici, personale inferieristico eccetera) e ai portatori di opinione pubblica in genere: perchè non metterci attorno a un tavolo per discutere fino allo sfinimento del problema ? Trovarne la soluzione condivisa CON L’UNICO SCOPO DI TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI ? E verso quella soluzione spingere tutti con la forza che ci deriva da essere la quinta città della Lombardia? E’ vero il Governatore mi ha accolto dicendomi di essere un politico molto influente, ma io riconosco che da solo non posso fare altro al momento che raccogliere le appassionate richieste di aiuto da parte dei medici di ogni settore e trasferirle qui in questo appello che vuol solo significare l’amore per la mia città.

Forza Bustesi, Forza Gallaratesi, Forza Cittadini Tutti: chi ha il coraggio di esporsi si faccia avanti e facciamo gruppo perchè solo così saremo ascoltati.

Nel frattempo io, con le associazioni culturali a me vicine, Centro Progressista, Indipendenti di Centro, col neo contenitore comunale centrista Convergenza Civica Busto e con l’accordo di tutte le altre forze politiche influenti nei Consigli Comunali, cercherei di smuovere le acque nei limiti dei diritti di noi cittadini, con la preghiera, a chi condivide queste mie riflessioni, di inviare l’appoggio o l’opionine tramite la stampa o tramite al mio indirizzo facebook.

Solo insieme potremo tutelare e garantire i diritti di tutti.