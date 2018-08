Ottanta studenti a lezione di musica classica: e la città ringrazia

Sort e cultura. Sarà una settimana decisamente ricca quella che vivrà la città di Varese dal 26 agosto al 2 settembre.

Oltre agli impegni legati al ciclismo che attireranno centinaia di sportivi e appassionati, la città ospiterà anche , per la prima volta, “Musica in Villa 2018”, una manifestazione giunta all’undicesima edizione a cui parteciperanno 80 studenti provenienti da tutt’Italia oltre che da Brasile, Russia e Israele.

Masterclass in diversi strumenti e concerti aperti al pubblico offriranno alla popolazione l’occasione di avvicinarsi alla musica classica in località inedite: dall’ippodromo a piazza Podestà, Villa Mirabello e il cortile dell’istituto salesiano Maroni.

Tante le realtà che si sono unite nell’organizzazione: soprattutto l’accoglienza dei giovani musicisti e dei loro professori che alloggeranno in parte all’Istituto salesiano di Piazza san Giovanni Bosco e in parte presso l’Oratorio “Molina” di Biumo Inferiore. Il catering sarà a cura dell’istituto alberghiero De Filippi mentre Autolinee varesine metterà a disposizione dei partecipanti abbonamenti settimanali a tariffe agevolate con cui muoversi liberamente. L’obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi anche i luoghi turistici e le bellezze della città.

La manifestazione arriva per la prima volta a Varese grazie ai due ideatori della manifestazione i fratelli Andriani, che vollero avviare l’iniziativa a Torino, loro città natale. Entrambi, però, conoscono bene la realtà del liceo Malipiero varesino uno per averci insegnato e l’altro perchè è ancora docente di violino e viola.

I ragazzi, quindi, frequenteranno i corsi di alto perfezionamento musicale organizzati dall’associazione musicale “Italico Splendore” presso la sede del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”, lo splendido scenario di Villa Cagna a Biumo Inferiore il cui nume tutelare è la Chiesa della Madonnina in Prato. Otto giorni di studio assiduo declinati in varie classi di strumenti antichi e moderni: archi, fiati, pianoforte, canto, con l’introduzione della classe di liuto proprio in occasione del varo varesino della Masterclass.

Molti i docenti che arriveranno anche dall’estero come Roland Baldini, attualmente insegnante a Cracovia e Professore di Violino e Musica da Camera alla Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn-Bartholdy” di Lipsia.

“Musica in Villa”, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, si annuncia come un evento di alto profilo ma nel contempo di sapore quotidiano, nel quale la cultura aulica si riversa nelle strade e fra la gente comune attraverso la freschezza e i valori della gioventù, dell’amicizia, della solidarietà: «Avete aperto una strada – ha commentato il vicesindaco Daniele Zanzi – è stato un lavoro lungo e complesso e ora la città è invitata a “toccare con mano” per crederci».

Questo l’elenco dei concerti, che saranno tutti nuovi e diversi tra loro e aperti al pubblico:

domenica 26 agosto, ore 17:30: concerto pomeridiano di apertura ai Giardini Estensi degli insegnanti (in caso di pioggia sotto la tendostruttura);

mercoledì 29 agosto, ore 21: concerto serale – concerto presso la Sequoia in via di iscrizione nel Registro degli Esemplari Monumentali d’Italia;

giovedì 30 agosto, ore 16: appuntamento in piazza del Podestà con concerto pomeridiano dei migliori allievi in Piazza del Podestà (Piazza del Garibaldino)

giovedì 30 agosto, ore 21: concerto serale degli allievi in Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese di via Garibaldi

venerdì 31 agosto: appuntamenti… in staffetta, partendo piazza del Podestà alle ore 16:00 con concerto pomeridiano dei migliori allievi in Piazza del Podestà (Piazza del Garibaldino), per poi salire a Villa Mirabello

alle ore 17:30 per il concerto di metà pomeriggio degli allievi e terminare con l’esibizione dell’Ensemble di Violoncelli quale concerto di apertura,

alle ore 20:30, della 67° edizione del Gran Premio Ippico “Citta di Varese” all’Ippodromo “Le Bettole”.

sabato 1° settembre: concerto serale ore 21 in saluto della cittadinanza al Salone Estense di via Sacco

domenica 2 settembre: concerto pomeridiano di chiusura in saluto e ringraziamento della cittadinanza alle ore 17:30 ai Giardini Estensi dell’orchestra dei ragazzi e dei solisti con i migliori allievi (in caso di pioggia sotto la tendostruttura); in questa occasione verranno consegnate le borse di studio istituite per la Masterclass.