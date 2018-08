Ottantenne investito da mezzo della nettezza urbana

Grande mobilitazione ieri mattina in via Monte Nero, nei pressi del centro sportivo per l’investimento di un pedone avvenuto poco dopo le 10. Ad essere colpito da un mezzo per la raccolta differenziata, nel dettaglio della frazione umida, un 80enne residente in paese. Il conducente del mezzo, un 36enne di Cislago, ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi. Sono arrivate diverse ambulanze e l’automedica.

Dopo oltre un’ora il personale ha predisposto il trasferimento dell’anziano all’ospedale di Circolo di Varese. E’ ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Decisamente provato dall’accaduto il conducente del mezzo trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza.

A chiarire le responsabilità e l’esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia locale cittadina intervenuta subito dopo il sinistro. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti.