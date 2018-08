Il paesaggio di Sangermani a Location Camponovo

L’arte di Alessandro Sangermani sarà protagonista della nuova mostra a Location Camponovo al Sacro Monte dal 1 al 30 settembre 2018.

In mostra una selezione di opere dell’artista che presenta il suo lavoro raccontando «Sono un ricercatore, i padri di generazione in generazione, hanno raccolto il lavoro del passato per portarlo più avanti, questi artisti veri si sono caricati il peso delle ricerche passate e non tradendo lo sforzo fatto da altri, con integrità, hanno raccolto dove altri avevano seminato».

Protagonista delle opere di Alessandro Sangermani è il paesaggio che acquisisce un ruolo di protagonista e fa riflettere sulla potenza e grandezza della natura. L’artista riesce, con la sua arte, a rievocare i grandi maestri del passato, sempre reinterpretandoli secondo il suo stile e mantenendo la temporalità del presente.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21.