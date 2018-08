Paolo Maldini torna al Milan come Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.

Ieri l’ex capitano rossonero su Instagram aveva pubblicato una foto con la scritta “Red and black my favorite colors”, rosso e nero i miei colori preferiti. Le indiscrezioni del rientro come dirigente a Milanello, a quel punto, avevano preso sempre più corpo.

«Complimenti e buon lavoro a Paolo Maldini per il suo ritorno a casa. La scelta della nuova proprietà rossonera di affidargli un incarico manageriale in

società mi sembra quanto mai azzeccata».

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia secondo cui Paolo Maldini ricoprirà il ruolo di direttore

sviluppo strategico dell’area sportiva del Milan.

«Due mesi fa – aggiunge Fontana – lo avevo premiato con la Rosa Camuna, il riconoscimento che Regione Lombardia consegna a personalità che si sono contraddistinte nel loro lavoro o nella loro carriera.

In quell’occasione avevo augurato che tornasse attivamente in rossonero».

«Oggi, da grande milanista – conclude il presidente della Regione Lombardia – brindo e saluto con entusiasmo alla notizia del nuovo ruolo di Maldini. In bocca al lupo Paolo!»