Il parcheggio gratis diventa una trappola

In questi giorni una gradevole iniziativa di libero accesso (dall’11 agosto, sino al 18 compreso) del parcheggio Concordia in Busto Arsizio, sta assumendo risvolti negativi. Ce lo scrive un utente del parcheggio che si è ritrovato ostaggio dello stesso in quanto a rimanere aperta c’era la sola sbarra d’ingresso.

Quella all’uscita no, è non c’è alcun modo per uscire: non si può usare la tessera valida, non si riesce soprattutto usufruendo dei sistemi di comunicazione interfono e neanche chiamando al numero fisso apposto alla colonnina d’uscita (c’è un risponditore automatico con scelte non attinenti).

«Insomma si rimane prigionieri. A meno che non si decida di chiamare le forze dell’ordine oppure di ripercorrere contromano o in retromarcia il percorso sino alla sbarra di entrata, sperando che non accada nulla.

Poiché anche oggi è così, avete la possibilità di “testare” quanto ho scritto e capitato anche ad altre persone, tra cui abbonati al più costoso parcheggio multipiano sotterraneo, rimasto chiuso per ferie, che sono stati dirottati al parcheggio all’aperto.