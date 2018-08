Un nuovo parcheggio per chi visita Tornavento

L’accesso al villaggio di Tornavento e alla sua splendida piazza aperta sul Ticino sarà più agevole: il Comune di Lonate Pozzolo – nei cui confini rientra il piccolo paese – sta infatti lavorando al progetto di un nuovo parcheggio al servizio della località, frequentatissima in particolare nei weekend.

Chi arriva in particolare alla domenica – per un gelato o una birretta o solo per godere del paesaggio- sa che spesso fatica a trovare posto. E spesso le soluzioni di sosta “creativa” mettono anche in difficoltà gli abitanti del piccolo paese. Ecco perché – sia per agevolare i “turisti” sia per tutelare i residenti – l’amministrazione comunale si è mossa in questo senso: il programma elettorale della lista del sindaco Nadia Rosa prevede che si vada nel tempo a “sistemare la pavimentazione e l’illuminazione di Piazza Parravicino, garantendone una manutenzione continua” e a “potenziare la vocazione turistica della frazione in sinergia con il Parco del Ticino”. E questa è una delle mosse.

Primo passaggio, appunto, l’intervento sull’accessibilità, un tema sottolineato più volte in campagna elettorale. La soluzione era tutto sommato facile: il Comune già possiede un terreno, in via Dunant, tra le case della zona residenziale nuova, a poche centinaia di metri dal villaggio storico. «Ora siamo partiti con uno studio di fattibilità» spiega il sindaco Nadia Rosa. È il primo step, perché poi la proposta di parcheggio «entro metà settembre sarà inserito nel Piano Opere Pubbliche, che sarà portato in consiglio a novembre, nell’ambito della variazione di bilancio».

Il terreno di via Dunant come si presenta oggi

Al di là dei tempi amministrativi, la decisione è comunque questa: un centinaio di posti auto in più in via Dunant. Il Piano Opere Pubbliche prevedeva la costruzione di una nuova rotatoria tra la via del Gregge (la provinciale, principale accesso) e via Sant’Anna (che porta verso il villaggio), accompagnata da una pista ciclabile. La modifica dell’amministrazione Rosa prevede invece la rinuncia alla ciclabile, investendo invece sul parcheggio. Sarà poi valutata (non è certa) l’istituzione di un senso unico per agevolare ingresso e uscita dal parcheggio.