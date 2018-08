Il nuovo parco di via Bottini, i cancelli apriranno al 9 settembre

I cancelli per ora sono chiusi, in attesa del giorno dell’inaugurazione. Ma al parco di via Bottini – completamente rinnovato con un progetto di partnership pubblico-privato – i lavori sono già finiti e si può già vedere il nuovo aspetto dello spazio verde, il più centrale della città insieme a quello di via Trombini.

«Perché il giardinetto di via Bottini è chiuso? I lavori sembrano finiti» ci ha domandato un lettore, residente in zona e incuriosito dai giochi nuovi di zecca, un bel passo in avanti per il piccolo parco.

L’attesa comunque sarà ancora di qualche giorno: l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech, a cui abbiamo chiesto informazioni, ha comunicato che l’inaugurazione – conferma – si terrà il 9 settembre, per questo si è scelto di tenere “protetti” i giochi nuovi di zecca, temendo forse qualche atto vandalico.

Il progetto di rinnovo dell’area verde nasce da un’idea di Lilli Pavan, presidente del Lions Gallarate Seprio, che ha contagiato gli altri componenti dei club gallaratesi (Host e Insubria) oltre al Leo Club Gallarate: il finanziamento viene direttamente da Lions Club International Foundation, 70mila euro a cui si è aggiunto il contributo del Comune che ha messo le risorse per le opere di scavo. L’intervento, oltre a una sistemazione generale, ha visto anche l’installazione di nuovi giochi adatti a bambini con disabilità psichica o motoria. Si tratta del secondo intervento di questo tipo, che si affianca a quello in Piazza Risorgimento completato nel 2016.

A poca distanza ci sono anche le ex “scuole femminili” d’inizio Novecento, poi sede delle Gerolamo Cardano, abbandonata da un decennio: lo stabile è al centro di un bando per il recupero e c’è il forte interesse di una scuola privata (l’Istituto Sacro Cuore) per il recupero e riutilizzo dell’edificio.