Partorire al Del Ponte con un caldo insopportabile

Ho partorito all’Ospedale Del Ponte il 9 agosto. Ringrazio di cuore tutto il personale sanitario, medici, infermieri, ostetrici per l’attenzione e la premura con cui trattano tutte noi neomamme. Mi sono trovata bene e nulla da ridire anche sulle pulizie, però …. stare nelle stanze pareva di essere all’inferno, tanto era insopportabile il caldo!

Anche le altre mamme si lamentavano e tutte provavamo un grande disagio, con il caldo, i punti, il sentire ancora male. Se poi ti capita la sfortuna, come a me, di avere una compagna di stanza che non vuole aprire la finestra, la situazione diventa molto pesante. Anche allattare in quelle condizioni, sudando copiosamente, non è piacevole.

Quando un ambiente è così torrido, come quello che ho trovato io, il bisogno di rinfrescarsi spesso è impellente. Ma anche fare la doccia non era semplice. La tenda per contenere l’acqua, infatti, era indecente e macchiata dall’usura, tanto che diverse mamme non se la sono sentita di lavarsi per il disgusto.

Io, mio marito e la mia famiglia ci chiediamo: come è possibile che, al giorno d’oggi, in un ospedale moderno non ci sia l’aria condizionata?

Lina