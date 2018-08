Perini centra la semifinale europea dei 110 ostacoli

Primo turno positivo per il nostro Lorenzo Perini, l’ostacolista impegnato agli Europei di atletica leggera. Sulla pista dell’Olympiastadion di Berlino, il 24enne saronnese ha affrontato e superato la batteria dei 110 ostacoli disputata nella mattinata di oggi, giovedì 9 agosto.

Perini si è quindi qualificato alle semifinali con il tempo di 13″65, terzo nella batteria numero due vinta in 13″55 dal tedesco Balnuweit. Un crono non particolarmente luccicante quello dell’atleta dell’Aeronautica Militare e dell’Osa Saronno (ha un personale di 13″49), ma comunque largamente sufficiente per superare il turno. (foto Colombo/Fidal)

I 110 ostacoli hanno portato solo buone notizie per l’Italia: gli altri due azzurri – Paolo Dal Molin e Hassane Fofana – hanno siglato il proprio personale (13″40 e 13″50) e si sono piazzati ai primi due posti della batteria numero 1.

«Ho fatto tanti errori, ho preso dentro la metà degli ostacoli scendendo dagli ostacoli ma ho rotto il ghiaccio in una batteria molto difficile, su una pista che è bellissima. So che si può migliorare e con i miei compagni ce la metteremo tutta nelle semifinali»

Questa sera, dalle 19,10 in avanti, si disputeranno le tre semifinali, livello nel quale entreranno in gara anche gli atleti con i migliori tempi stagionali. Perini è inserito nella terza semifinale nella quale gli uomini da battere sono il francese Martinont-Lagarde e l’ungherese Baji. Per il saronnese l’obiettivo è quello di dare il massimo: tempi alla mano la qualificazione per la finale è molto difficile, ma tentar non nuoce, anche per non avere rimpianti.