Investita una donna in via Crispi

Una persona è stata investita in via Crispi a Varese. L’incidente è avvenuto alle 10.30 di venerdì 10 agosto. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica per soccorrere con la massima urgenza la persona coinvolta.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di 73 anni. Allertati sul posto anche i vigili urbani di Varese.

