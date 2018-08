Pesci rossi “approdano” al cimitero. Comune pronto ad adottarli

A Natale la vasca era vuota, a fine giugno c’erano due pesci rossi ed ora ce ne sono una ventina. È la “moltiplicazione” avvenuta nel cimitero di via Milano nella vasca del monumento ai caduti. Da qualche tempo sono arrivati dei nuovi “inquilini” arrivati alla spicciolata. Sono stati subito “adottati” dai saronnesi che li hanno considerati come un omaggio ai caduti.

Un modo per portare un po’ di vita in luogo dove si respira tanto dolore. L’arrivo dei pesciolini ha trasformato il monumento in un punto di ritrovo: ci vanno i nonni coi nipotini a nutrire i pesci rossi o chi vuole godersi un momento di raccoglimento.

Non a caso l’Amministrazione con l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni si è mobilitata. «E’ stato un gesto spontaneo e vogliamo preservare questo spirito di condivisione – spiega – per questo siamo valutando come gestire i nuovi “ospiti” della vasca». Tradizionalmente, infatti, all’inizio dell’autunno l’acqua viene rimossa per evitare che si ghiacci ma quest’anno si dovrà pensare anche ai 20 pesci rossi.