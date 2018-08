Piante sulla ciclabile, Varese ha “fatto i compiti”

All’appello lanciato dalle pagine di Varesenews sulla necessità di tenere “pulite” le piante che contornano la ciclabile del Lago di Varese in ogni suo tratto comunale, c’è chi risponde normalmente, senza bisogno di lanciare l’emergenza. Insomma, “fa i suoi compiti” con regolarità.

E’ il caso del capoluogo, che ha risposto subito all’appello semplicemente con delle foto, di quello che i tecnici del verde pubblico hanno fatto a inizio estate: «In realtà noi facciamo tagli regolari in estate – spiega l’assessore al verde Dino de Simone – Nel caso specifico, abbiamo fatto un taglio a maggio, ne rifaremo uno in agosto. Facciamo almeno due tagli lungo la nostra parte di ciclabile, ma in certi casi arriviamo fino a tre».