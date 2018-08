In piazza contro la politica del governo

Una manifestazione spontanea per protestare contro la politica del governo. L’ha organizzata un gruppo di varesini che si sono incontrati questa sera, giovedì 23 agosto, in Piazza Podestà. «È il terzo appuntamento, ed altri ce ne saranno – spiega Gisa Legatti, una delle ideatrici – Tutto è partito da una riflessione delle Donne in Nero: non è possibile tacere di fronte a prese di posizione che mettono in discussione i diritti dell’uomo. Siamo qui per il diritto alla vita, il diritto all’assistenza, l’apertura dei porti. Oggi ci siamo trovati senza alcun preavviso: la vicenda della nave Diciotti bloccata nel porto di Catania ci ha fatto decidere di tornare in piazza. Non siamo molti è vero, ma non smetteremo di trovarci qui, ancora, anche nei prossimi giorni. Noi tutti abbiamo fatto volontariato, siamo impegnati nel sostegno e l’aiuto al prossimo e oggi vediamo il nostro lavoro vanificato».

Sul numero esiguo dei partecipanti alla manifestazione di questo pomeriggio sono intervenuti il Consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, e il Coordinatore provinciale del movimento giovanile leghista, Davide Quadri. «Meno di quattro gatti in piazza contro Salvini a Varese. Gli italiani sono con noi – hanno detto- I varesini e gli italiani stanno con la Lega e con Matteo Salvini. Mentre chi attacca le nostre politiche di buon senso è sempre più isolato e in minoritario, perché non rappresenta più il sentire della gente».

«La sinistra ormai non ha più idee da proporre ed è incapace di rappresentare le istanze dei cittadini – commenta Emanuele Monti – e il risultato è quello che organizzare manifestazioni, anzi micromanifestazioni, con seguito ridottissimo, perché l’unico motivo che li spinge è il desiderio di attaccare Salvini. E basta. Niente di propositivo per gli italiani. Del resto, anche quando erano al governo, non erano riusciti a far nulla di positivo per gente. E oggi si trovano a rosicare. Fortunatamente, sempre più isolati».

Pronta le replica del gruppo dei manifestanti in piazza Podestà: «Emanuele Monti commenta la nostra manifestazione? Molto bene, vuol dire che si sono accorti di noi».