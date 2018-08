Piccaia golf cup 2018 fa tappa a Le Robinie

Il circuito Piccaia golf cup fa tappa domenica 2 settembre al Golf Le Robinie di Sobiate Olona. L’artista quest’anno parteciperà a Lugano dal 20 al 23 settembre alla terza edizione di WopArt tramite la gallerista Peishuo Yang di Ma-Ec di Milano (prima galleria cinese in Italia per l’arte contemporanea) e nella settima tappa del circuito Piccaia golf cup svoltasi a Tolcinasco la scorsa domenica, lo sponsor aggiuntivo della giornata è stata proprio WopArt Fiera internazionale del disegno, delle opere su carta e di fotografia. Domenica 26 agosto in premiazione era presente anche l’ideatore di questa fiera internazionale Paolo Manazza, pittore, giornalista del Corriere della Sera specializzato in economia dell’arte inoltre editore e direttore del sito ArtsLife. (Nella foto Giorgio Piccaia, Marco Bucarelli di Golftelevision e Paolo Manazza ideatore di WopArt a Tolcinasco)

Domenica 2 settembre il circuito si sposta al Golf Le Robinie il cui campo è stato disegnato dal ex golfista statunitense Jack Nicklaus soprannominato L’orso d’oro e considerato il più grande giocatore di golf di tutti i tempi, grazie ai record che ha ottenuto nei quattro maggiori tornei del circuito.

“Nicklaus, meticoloso fino all’ossessione, ha modificato e corretto molte delle 18 buche in corso d’operafino ad ottenere il risultato secondo il suo geniale progetto. Un campo impegnativo, non “punitivo” dove sia possibile giocare ad ogni livello (cinque sono le piazzole di partenza per ogni buca) e dove chiunque, dal dilettante al professionista, possa trarne soddisfazione: la varietà del design del percorso sollecita i giocatori a praticare ogni genere di colpo”.

L’idea di coniugare arte e sport è nata dall’artista Giorgio Piccaia, pittore e ceramista di Agrate Conturbia, suo padre Matteo è un maestro dell’arte del Novecento e ha vissuto per molti anni a Domodossola. I Segni di Piccaia è la loro ultima mostra che si è tenuta a marzo alla galleria Ma- Ec di Milano che ha avuto l’onore di essere inserita nel palinsesto Novecento Italiano.

Il tour 2018 è ospitato in undici circoli tra il Piemonte e la Lombardia, dove saranno esposte, nella giornata della gara, sue ceramiche e quadri. Oltre cinquemila golfisti hanno partecipato alle prime sei edizioni.

La formula di gara è la classica Stableford con due categorie, premiati il primo e secondo di categoria, primo lordo, primo lady, primo senior e primo architetti by Gibidi. Il nearest to the pin è offerto da Domina. Mentre in caso di “hole in one”, il fortunato giocatore, si aggiudicherà un’ incisione dell’artista Giorgio Piccaia, che è stata realizzata nell’Atelier du Safranier, durante il soggiorno invernale nella residenza d’artista ospite del Comune di Antibes.