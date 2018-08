«Una piccola discarica a Calcinate del Pesce»

Sotto il ponte sul torrente Fosso della Valle di Calcinate del Pesce, all’incrocio di via Lungolago Duca degli Abruzzi e di via Mottarone, è presente un bel campionario di materiali vari quali un ciclomotore, un motore da ciclomotore, una marmitta da auto e altri pezzi minori.

Dalle foto si vede bene che il materiale è depositato a fianco dell’alveo ed è sporco di fango derivante dall’ultima ondata di piena.

Purtroppo la matricola del ciclomotore e del motore non sono sufficienti per risalire al proprietario in quanto sono stati costruiti e immatricolati prima dell’entrata in vigore della targa per i ciclomotori, quindi si tratta di vero rottame anche un pò pericoloso in quanto sono certamente presenti la batteria, olio motore e residui di carburante che lentamente raggiungono il lago di Varese le cui acque distano circa 400 metri.

Qualche bontempone piuttosto che fare intervenire l’Aspem per il ritiro, e pagare quanto richiesto, ha pensato bene di disfarsi del tutto in questo spregevole modo, ma abbiamo tutti un minimo di fantasia per immaginare qualche altra motivazione.

Da una settimana ho informato l’assessore alla tutela ambientale che non mi ha risposto.

Spero che attraverso il suo quotidiano, se per voi è interessante, si possano accelerare le facili operazioni di rimozione.

Paola B.