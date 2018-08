Picnic in bianco, al tramonto, in piazza Albinola

Un sabato sera d’agosto da trascorrere in compagnia in una suggestiva piazza Albinola… tutta bianca.

Sabato 11 agosto la Filarmonica Puccini e Soms Viggiù in collaborazione con il Comune, organizzano “Di bianco vestito“, una cena picnic allietata da musica dal vivo e con un’unica condizione per partecipare: essere vestiti di bianco.

Ci si trova alle 19 in piazza Albinola. Ognuno potrà portare le pietanze che desidera (magari in dosi abbondanti per poterle condividere anche con altri) e le stoviglie: tavoli sedie e tovaglie saranno forniti dagli organizzatori.

Durante la serata suonerà dal vivo il trio White room magic, composto da Marco Simoncelli (armonica e voce), Alberto Colombo (chitarra) e Giordano Rizzato (percussioni).

Dopo la cena saranno premiati la tavola più raffinata e l’abbigliamento più originale.

In caso di maltempo la serata sarà annullata.