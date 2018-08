Il Piemonte da scoprire in bicicletta

Percorsi, itinerari, consigli utili, informazioni tecniche per esplorare il Piemonte in bicicletta. È dedicato al mondo del cicloturismo e alla filosofia che caratterizza i viaggi “slow” tra le bellezze più o meno conosciute del nostro Paese, il sito Piemontebike.eu.

Il portale – www.piemontebike.eu – è disponibile in italiano e inglese (e presto anche con le versioni in francese e tedesco) e mette a disposizione di appassionati, visitatori e amanti delle due ruote tutte le informazioni necessarie per programmare un viaggio in Piemonte: dagli itinerari, ai servizi, alle strutture ricettive bike-friendly, ai pacchetti turistici. Gli utenti potranno inoltre selezionare i percorsi in base al livello di difficoltà e alla tipologia di bicicletta utilizzata e scaricarli direttamente dal sito con il ricco corredo di informazioni logistiche e turistiche che accompagna ogni descrizione.

Gli operatori accreditati sul sito, ad oggi già oltre 240, potranno d’altra parte aggiornare i contenuti aggiungendo itinerari e servizi per gli utenti. I percorsi già registrati sono invece circa 140.

Sul fronte dell’offerta turistica, il Piemonte può già vantare un ricco patrimonio di oltre 1300 chilometri di itinerari ciclo-escursionistici lungo 18 direttrici principali. I mercati di riferimento per il settore cicloturistico, sono in particolare la Germania, i Paesi Bassi e la Svizzera, mentre il profilo del turista che ricerca un viaggio su due ruote attesta un’età media intorno ai 40 anni e una spesa di circa 80 euro al giorno, con una predilezione per la ricettività extra-alberghiera.