Pino centenario crolla sui binari, due alberi sfondano il tetto di una villa

Non solo grandine. La tempesta che questa mattina ha colpito con particolare intensità Vedano Olona ha fatto notevoli danni nella zona della stazione.

Un pino centenario di dimensioni davvero notevoli è caduto sui binari e sui fili della linea elettrica della ferrovia, interrompendo la circolazione nella tratta tra Malnate e Tradate, con disagi su tutta la linea. Al lavoro per ore i tecnici delle ferrovie, che hanno dovuto riparare anche la linea elettrica, e i Vigili del fuoco di Varese.

L’albero era forse il più antico di una bella villa d’epoca di vicolo Cohen, la stretta strada che costeggia la ferrovia. Oltre al pino centenario nella stessa villa sono caduti altri quattro alberi, alcuni dei quali si sono schiantati sul tetto dell’abitazione provocando importanti danni.

Illese le persone presenti nell’abitazione al momento del crollo, compreso un ragazzo che stava dormendo e, incredibilmente, non si è accorto di nulla, come hanno raccontato i Vigili del Fuco, impegnati in un’operazione parecchio faticosa per rimuovere i pesanti rami dal tetto.