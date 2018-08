Pista di atletica di Calcinate, proseguono i lavori

Prosegue l’intervento di riqualificazione al campo di atletica di Calcinate degli Orrigoni a Varese. Questa mattina – mercoledì 29 agosto – sono iniziati i lavori per la stesura del manto della nuova pista.

I macchinari in azione stanno posando il granulato di gomma e resina come base su cui poi verrà fatta la stesa finale con una nuova gomma molto più performante rispetto alla precedente. Il nuovo materiale conterrà anche una resina che darà il colore rosso alla pista. L’ultima fase consisterà poi nella stesura delle righe e della segnaletica.

Intanto procedono anche i lavori per la realizzazione del nuovo rettifilo coperto che consentirà agli atleti e sportivi di allenarsi anche in inverno. All’ingresso della struttura poi si sta realizzando il nuovo spogliatoio e si stanno riqualificando quelli già presenti.

I lavori per il nuovo rettifilo

«Procedono speditamente i lavori al campo di atletica – dichiara il sindaco Galimberti che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel cantiere –. Si tratta di un intervento atteso da tanto tempo in città. In questo campo ogni anno vengono ad allenarsi migliaia di atleti e dal prossimo settembre avranno modo di utilizzare una pista nuova, moderna e sicura. In questi giorni gli interventi in città sono molteplici e bisogna proseguire in questa direzione».

«Dopo 33 anni dalla realizzazione della vecchia pista – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati – si sta posando il nuovo manto nell’impianto di atletica di Calcinate. Questo intervento consentirà di fare sport in una struttura di eccellenza. Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo rettifilo, per i nuovi spogliatoi e sull’impianto di illuminazione. Insomma, un intervento complessivo che renderà la struttura uno dei più importanti impianti del territorio per l’atletica leggera».