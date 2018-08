Pole dance, zumba, fit boxe: l’ultimo giovedì in piazza di agosto è “sportivo”

Torna il 30 agosto dopo la pausa estiva “Vieni in centro il giovedì sera”, il tradizionale appuntamento organizzato, nell’ambito di Busto Estate, dall’Amministrazione con la collaborazione del Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Ascom e associazioni del territorio.

Come sempre i negozi resteranno aperti fino alle 23 per lo shopping sotto le stelle mentre le piazze si riempiranno di attività. Nello specifico Piazza San Giovanni dalle 21 farà da sfondo alle esibizioni musicali di ballo e canto organizzate da ABC Dance mentre a partire dalle 20 Piazza Santa Maria si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto.

Lo “Sporting Club La Terrazza” organizza infatti una serata durante la quale sarà possibile assistere ad esibizioni di attività fitness, provare diverse discipline sportive con istruttori qualificati a ritmo di musica con il dj set di Federico Moro di Revolution Radio Show. Le attività saranno gratuite e in più ai partecipanti verranno distribuite le t-shirt dell’evento e saranno disponibili grandi promozioni per chi si iscriverà in palestra. Ai partecipanti all’evento è consigliato un abbigliamento comodo in modo da poter provare al meglio le discipline interessate.

Di seguito il programma della serata a partire dalle ore 20.00:

Pilates alle 20.15

G.A.G. alle 20.30

Pole Dance alle 20.45

Zumba alle 20.50

Fit Boxe alle 21.05

Pole Dance alle 21.20

Cross Training alle 21.25

Pilates alle 21.40

Pole Dance alle 21.55

G.A.G. alle 22.00

Zumba alle 22.15

Pole Dance alle 22.30

Fit Boxe alle 22.35

Cross Training alle 22.50

Pole Dance alle 23.05

Gran finale alle 23.10