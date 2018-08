Polizia locale soccorre 13enni “stanchi e affamati”

Hanno fermato due agenti della polizia locale e hanno chiesto loro di aiutarli visto che erano “stanchi e affamati”.

E’ l’insolita richiesta di aiuto a cui hanno dovuto far fronte i vigili saronnesi nel pomeriggio di venerdì. Erano circa le 14 quando i due ragazzini di 13 anni hanno avvicinato una pattuglia nella zona a traffico limitato dicendo di essere stanchi e affamati. Gli agenti hanno subito accompagnato i due minorenni al comando di piazza Repubblica dove hanno dato loro da mangiare e da bere.

I due minorenni di origine marocchina erano senza familiari e così sono stati allertati i Servizi sociali.

Per l’intero pomeriggio è stata cercata una struttura che potesse prendersi cura dei due minorenni. Ne è stata trovata una a Milano ed una Lodi.

I vigili hanno accompagnato i due ragazzini nei due centri. Già in serata però uno dei 13enni, quello portato nel capoluogo, ha lasciato la struttura senza lasciare tracce.