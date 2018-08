Precipita con il parapendio, è grave

La Polizia cantonale comunica che ieri pomeriggio – sabato 11 agosto – verso le 16.30 sulle pendici del Monte Lema, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, una 21 enne cittadina svizzera, domiciliata nel Mendrisiotto è precipitata al suolo mentre stava effettuando un volo in parapendio.

La ragazza era partita dal Monte Lema ed era diretta a Miglieglia.

Subito soccorsa da un equipaggio della Rega è stata poi elitrasportata all’ospedale.

Le sue condizione a detta dei medici sono gravi. Dai primi accertamenti si esclude la collisione con altri velisti.