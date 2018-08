Precipita in un dirupo e muore

Un volo di diversi metri giù da un ripido costone di montagna. Non ce l’ha fatta l’uomo per il quale si erano mobilitati i vigili del fuoco con l’elicottero e le squadre speciali.

È accaduto oggi, venerdì 17 agosto, alle ore 13: i vigili del fuoco del reparto volo Lombardia, sono intervenuti nel comune di comune Campodolcino a Sondrio, in località Caurga per soccorrere una persona. L’uomo risultava irreperibile da alcune ore; dopo le ricerche il personale dei vigili del fuoco, del SAGF e CNSAS hanno individuato il suo corpo senza vita nel greto del torrente Rabbiosa.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti aero soccorritori a bordo del “Drago 80” , che con il verricello hanno recuperato la salma che é stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le operazioni sono state rese particolarmente difficili a causa della profondità della forra dove si trovava il cadavere.

Galleria fotografica Campodolcino, Vigili del Fuoco recuperano il corpo di un uomo 4 di 5