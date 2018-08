Presentazione in Fiera per la SCS Varese

Avverrà all’interno della Fiera di Varese la presentazione ufficiale della rinnovata SCS Varese, la squadra di basket femminile che si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie A2.

Le biancorosse sono attese per le 11,30 di sabato 8 settembre negli spazi del Padiglione Cultura interno allo spazio fieristico della Schiranna. Nell’occasione le giocatrici ci coach Lilli Ferri saranno a disposizione dei tifosi per autografi e fotografie.

La squadra intanto, dopo i primi giorni di lavoro agli ordini della preparatrice Federica Rancati, è pronta per un weekend nella località ticinese di Tenero. Un breve ritiro che servirà sia ad affinare la parte atletica sia a consolidare il gruppo.

Intanto il ds Flavio Suardi ha fatto il punto della situazione: «Dobbiamo dimostrare di meritarci questa categoria; dovremo verificare l’impatto delle giovani con la A2 ma sappiamo di partire da un’ottima base. Difficile dire sulla carta quale sarà il nostro livello – spiega il dirigente – di certo ci sono squadre molto quotate e per noi inarrivabili. Sarà però importante giocare tutte le partite al massimo in modo da difendere la categoria che ci siamo guadagnati sul campo».

Il nuovo assistente di Lilli Ferri, Luca Visconti lancia un assist proprio alle ragazze più giovani: «Da loro arriva la forza per restare in questa categoria, e a Varese ci sono le basi per mantenere un livello di eccellenza. L’A2 ha portato entusiasmo, che va riversato su tutto il settore giovanile, vero motore delle società»