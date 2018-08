Presto il nuovo iPhone: novità su batteria, display e prezzi

Siamo ormai in dirittura d’arrivo. Il nuovo iPhone dovrebbe presto essere presentato al pubblico e tante sono le novità così come i brevetti introdotti da Apple sulla nuova serie di dispositivi portatili.

Il 12 Settembre quello che con tutta probabilità sarà chiamato iPhone XS verrà presentato nelle sale dello Steve Jobs Theatre nell’Apple Park, quartier generale del marchio statunitense. Una settimana dopo la data di presentazione, i nuovi smartphone saranno disponibili negli Apple Store per la gioia di tutti i fan della Mela.

Ma quali son le novità introdotte dalla Apple nei prossimi dispositivi?

Tenendo in conto il proverbiale riserbo di Cupertino all’uscita di ogni loro nuovo prodotto, qualche indiscrezione è comunque trapelata, le regole del marketing lo impongono del resto, e qualcosa già sappiamo.

Prima di tutto le performance che poi sono le caratteristiche che nel complesso maggiormente interessano gli utenti. Secondo il sito di news Bloomberg queste dovrebbero essere superiori al 20-30% rispetto ai modelli precedenti, con l’integrazione sotto il corpo macchina del processore Apple A12 e una dotazione di RAM in base alle dimensioni del display. E sono proprio i display o meglio le novità tecnologiche che ne stanno alla base, a rappresentare uno dei punti di forza dei nuovi modelli della Apple. Si tratta di un cambiamento importante visto che con tutta probabilità Apple passerà dalla tecnologia LTPS TFT , impiegata negli attuali schermi AMOLED a quella LTPO. Facciamo un po’ di chiarezza su questi termini.

Gli schermi classici hanno fino adesso supportato al meglio gli sviluppi tecnologici del comparto hardware e software degli attuali smartphone. Ma con il miglioramento della qualità della fotocamera, ad esempio, l’introduzione di un maggior numero di sensori e un generale aumento delle prestazioni, ognuno di noi si sarà reso conto di quanto il proprio telefono sia diventato avido di energia. È sufficiente pensare al modo in cui impieghiamo i nostri smartphone nella vita quotidiana. L’app di Amazon Prime o quella di Netflix, i video in alta definizione su Youtube ci consentono di guardare le nostre serie tv preferite in totale mobilità. Ma se la qualità video non è più un problema, il prosciugamento della batteria è un tallone di Achille non da poco per gli attuali prodotti. Stesso discorso per il settore del gioco live, con piattaforme streaming come Twitch che sono cresciute grazie a un’offerta live di discipline tra cui il poker, con momenti epici che sì sono entrati nella storia di questo gioco, ma che per seguire in tutta tranquillità occorreva avere a disposizione una presa elettrica il più possibile vicina a noi.

La durata della batteria è un problema che sta a cuore ai produttori di smartphone e se da un lato si cercano sistemi di accumulo di energia più efficienti, dall’altro si sta provvedendo anche all’introduzione di una nuova componentistica elettronica capace di consumare meno. In quest’ottica l’introduzione dei nuovi display da parte di Apple rappresenterebbe un vantaggio enorme in termini di durata della batteria. Gli schermi LTPO , infatti, consentiranno di risparmiare tra il 5% e il 15% di energia, garantendo al contempo prestazioni in termini di risoluzione superiori agli schermi attuali.

Per tornare ai modelli vediamo di dare alcune news sul design dei prossimi smartphone della Apple.

Quello che all’interno dell’azienda viene anonimamente chiamato D33 sarà dotato di uno schermo di 6.8 pollici con retro in vetro e bordi in acciaio inossidabile. Sarà con tutta probabilità uno degli smartphone più grandi in commercio .

Il modello X con display da 5.8 pollici sarà molto simile all’attuale modello, ma con un implementazione in termini di prestazione software e hardware.

E infine un modello da 6.1 pollici con bordo in alluminio, schermo LCD e molte più opzioni rispetto ai precedenti per quanto riguarda la scelta cromatica. Si tratterà con tutta probabilità del modello più economico.

Rispetto al costo, non ci sono ancora notizie certe. Le indiscrezioni parlano di prezzi a partire dai settecento dollari del modello “base” per arrivare ai mille e oltre di quello di fascia più alta.

Come avrete notato la cortina di protezione messa in campo dalla Apple appare come sempre impenetrabile e non fa altro che stuzzicare la fantasia e le aspettative degli appassionati e degli addetti ai lavori. Quello che è certo è che in termini di durata della batteria e di introduzione di nuovi display Apple potrebbe davvero riservare a tutti noi delle grosse e gradite sorprese.