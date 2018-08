Per il primo anno Servizio Civile con il CSV Insubria

Da quest’anno anche Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria accoglierà giovani per progetti di Servizio Civile, con una formula che guarda alla promozione culturale e al sostegno della comunità locale e porterà per questo i ragazzi ad operare presso differenti associazioni del territorio.

Il bando di selezione di Servizio Civile Nazionale è aperto fino al 28 settembre e per CSV Insubria riguarda sedici giovani operatori di servizio civile (età 18 – 28 anni) che saranno impegnati per dodici mesi su tre differenti progetti nell’ambito della promozione culturale e sociale, con attività specifiche da svolgere presso diverse associazioni del territorio. Inoltre i progetti di servizio civile a Varese di CSV Insubria potranno essere riconosciuti, totalmente o in parte, come tirocini curriculari. I tre progetti cui ci si può candidare si intitolano “Culturalmente attivi” (6 posti disponibili), “Giovani di valore” (2 posti disponibili) e “insieme a voi” (8 posti disponibili).

Chi sceglierà di aderire ai progetti di Servizio Civile a Varese con CSV avrà l’opportunità – per fare qualche esempio – di partecipare all’organizzazione di eventi, visite a mostre e musei, oppure di progettare attività ludiche, culturali e sportive. Il tutto verrà realizzato con il coinvolgimento di un gruppo di associazioni del nostro territorio presso le quali i ragazzi saranno occupati.

Ai giovani che si candideranno sarà chiesto di attivare competenze, esperienze e interessi personali per dare il loro contributo alla crescita della coesione sociale sul territorio e accrescere il loro bagaglio professionale e di relazioni personali.

Ulteriori informazioni e indicazioni su come candidarsi si trovano sul sito: www.cesvov.it