Il primo “forza Varese” di Pablo Bertone

Il raduno del 19 agosto si avvicina ma è ancora piuttosto lontano. Ciò nonostante in casa Pallacanestro Varese le porte sono sempre aperte per accogliere o ospitare i giocatori in transito dalla Città Giardino.

Mentre gli italiani sotto contratto – Tambone, Natali, ora Ferrero – hanno utilizzato il palazzetto per alcune sedute di preparazione individuali, i nuovi acquisti a turno stanno facendo capolino per espletare una serie di pratiche relative al loro sbarco in biancorosso. Se nei giorni scorsi era toccato al pivot Antonio Iannuzzi prendere contatto con la realtà cestistica cittadina, oggi – martedì 7 agosto – è stata la volta di Pablo Bertone.

La 28enne guardia italo-argentina (giocherà comunque con lo status di straniero) è atterrata in mattinata a Malpensa dove è stato accolto da Max Ferraiuolo, poi ha visitato la Enerxenia Arena. Sotto la volta di Masnago Bertone ha trascorso qualche minuto in compagnia di capitan Ferrero e si è intrattenuto con il direttore generale biancorosso Andrea Conti: di fatto l’acquisto dell’ex Pesaro è stata la prima mossa di mercato compiuta dal nuovo dirigente che ha sostituito in corsa Claudio Coldebella.

Anche il passaggio di Bertone a Varese è comunque rapido: il sudamericano si sposterà infatti a Pesaro, sede della sua prima stagione in Serie A (10,4 punti, 3,3 rimbalzi, 2,0 assist; il 49,1% da 2 punti, il 37,2% da 3 in 27,4 minuti di utilizzo a partita). Nelle Marche il giocatore argentino si fermerà qualche giorno per organizzare il trasloco in direzione Varese. Poi il ritorno con vista sulla nuova annata sportiva.