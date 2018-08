Primo raduno di fronte a 150 tifosi per le farfalle al Palayamamay

La UYBA 2018/2019 si è presentata al Palayamamay di fronte a oltre 150 tifosi che hanno assistito anche al primo allenamento delle farfalle.

Presenti all’appello quasi tutte le giocatrici, dalle confermate Gennari, Orro , Berti, Botezat, Piani, alle neo farfalle Cumino, Bonifacio, Leonardi, Meijners e Peruzzo; all’appello mancano solo l’opposto Grobelna e la schiacciatrice Herbots, impegnate con le rispettive nazionali.

Prima dell’allenamento le ragazze e lo staff tecnico si sono messi a disposizione dei giornalisti per fotografie e interviste, prima di partecipare alla prima sessione di allenamento, per poi festeggiare l’inizio della nuova stagione insieme ai tifosi, nell’arena esterna.

Gli obiettivi di coach Mencarelli sono quelli di disputare una stagione di livello, cercando di migliorare in primis il risultato della stagione precedente, certo di avere a disposizione una squadra composta da ragazze che hanno voglia di lavorare e di perseguire il risultato: “Gli obiettivi non si distolgono molto da quelli degli anni scorsi – ha detto il coach -. Siamo consapevoli di essere una squadra che può dare fastidio a tutte le altre squadre a tutti i livelli e siamo consapevoli di proseguire nella politica che dà garanzie di professionalità da ogni punto di vista e questo è quello che dobbiamo fare. L’obiettivo sarà quello di cercare di migliorare la prestazione dello scorso anno, perché fa parte della mia indole ma soprattutto di quella delle ragazze, di non accontentarsi. Non ci poniamo limiti, lo abbiamo anche ribadito nello spogliatoio nel discorso inaugurale della stagione e siamo altrettanto consapevoli che ci sono squadre molto forti, molto ben allestite, contro cui dovremmo essere bravissimi nel girone di andata quando probabilmente noi riusciremo a essere un po’ più incisive, potendo lavorare con l’organico quasi al completo da subito e magari riuscire a portare a casa qualche colpaccio nel corso della stagione, senza lasciare indietro nessuna manifestazione. Siamo impegnati su tre fronti, tutti di grande importanza; le chance che poi abbiamo sono differenti rispetto a ognuno degli eventi ma saremo focalizzati su tutte e tre le manifestazioni”.

Emozionata Vittoria Piani, che l’anno scorso è stata spesso fondamentale nei momenti in cui è entrata in campo: “Noi siamo una squadra molto carica e molto grintosa e siamo pronte a qualsiasi cosa. Puntiamo in alto, al campionato e al podio, ovviamente. Io sono convinta di me stessa e spero di giocare di più dell’anno scorso anche se questo dipenderà molto da quello che farà l’altro opposto, la Grobelna, che arriverà tra qualche giorno. Io punto sempre a migliorare e a essere al top e spero di migliorare ancora”.

Sempre sorridente Giulia Leonardi, che dopo due anni di assenza torna a indossare la maglia gialla della farfalla tigre: “Tornare a Busto è un’emozione grandissima. Quando sono andata via ho sempre pensato di poter tornare un giorno e sono felicissima. Sono molto contenta di questa squadra perché è una squadra giovane, una squadra composta da gente che ha fame, che non è già arrivata ma vuole arrivare, quindi sono contenta di lavorare con queste ragazze. Io mi aspetto sempre tante cose, sono una che punta sempre il più in alto possibile e cerca di arrivarci. La stagione è ancora lunga, le squadre forti ci sono, lo sappiamo, ma tutto può succedere”.