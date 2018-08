Il primo sciopero di Air Italy

Dopo il mancato accordo al Mise, scatta lo sciopero in Air Italy.

La vertenza riguarda il personale di base in Sardegna: sindacati hanno proclamato lo sciopero di tutto il personale di stanza ad Olbia per il 10 settembre, nella fascia dalle 8 alle 12. L’astensione dal lavoro è proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraporti e Ugl Trasporto aereo: i lavoratori protestano contro il trasferimento di cinquantuno lavoratori dalla base “storica” Olbia a Malpensa, individuata dal nuovo piano industriale come hub della compagnia.

A Olbia è stata conovocata anche un’ulteriore assemblea di tutto il personale di terra Air Italy. «Questo pomeriggio, così come avvenuto anche la scorsa volta, sarà l’occasione per parlare non solo dei cinquantuno trasferimenti ma – spiega all’Ansa Arnaldo Boeddu della Cgil – per fare un’analisi approfondita dell’incontro di due giorni fa presso il Ministero delle Infrastrutture e delle dichiarazioni da parte dell’azienda».

All’assemblea parteciperà anche il personale tecnico di Meridiana Maintenance: proprio questa mattina si è svolto il primo incontro tra i sindacati e il neo numero uno di Maintenance.

L’obbiettivo di Air Italy – indicato nella primavera scorsa – è arrivare a 10 milioni di passeggeri nel 2022, di cui 8 da e per Malpensa, nuovo hub della compagnia dove s’incontreranno i voli di feederaggio e quelli a lungo raggio. La flotta, che oggi comprende tredici aerei (cinque di lungo raggio) prevede di salire entro il 2022 a cinquanta velivoli, tra cui trenta wide body, a corridoio doppio.