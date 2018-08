Pro Patria, 1-1 nel test di alto livello a Monza

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Era più di un test per la Pro Patria, che a Monza ha avuto buone risposte contro una squadra che l’anno scorso ha conquistato il quarto posto nel Girone A di Serie C.

In un deserto “Brianteo” – colpa di lavori strutturali all’impianto – mister Ivan Javoric doveva capire il vero impatto tra i professionisti della propria formazione. Risposte positive, con buon carattere e soprattutto l’idea di reggere il confronto con squadre che puntano a risultati importanti.

Il Monza del grande ex Marco Zaffaroni nella passata stagione è approdato ai playoff e proprio per questo era l’avversario ideale per Santana e compagni.

Primo tempo segnato dall’errore del portiere Mangano, che con un rinvio sbagliato dettato da un retropassaggio rischioso di Lombardoni, spiana la strada all’ex D’Errico che non si fa pregare a realizzare il gol del vantaggio.

La Pro Patria però gioca bene, offre trame convincenti e trova il pari nella ripresa con una zuccata vincente di Gucci al 7’; questa volta Lombardoni non sbaglia il passaggio, che si tramuta in assist.

Nel finale Mangano risponde presente, il palo respinge il tentativo di Ceccarelli al 29’ e la gara termina in parità: 1-1.

Ora per la Pro Patria il prossimo impegno sarà giovedì 24 agosto in amichevole contro la Castanese (Eccellenza) a Castano Primo – ore 17.30 – prima della sfida di ritorno di Coppa Italia di Serie C a Vercelli contro il Gozzano.

Ancora incerto invece l’inizio del campionato. Domani – 22 agosto – con l’assemblea di Lega, dovrebbe saperne di più.