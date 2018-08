Pro Patria, 2-0 alla Castanese. Ora testa alla Coppa Italia

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Un buon test per la Pro Patria, che nel pomeriggio di giovedì 23 agosto è stata ospite della Castanese, neo promossa in Eccellenza.

L’amichevole – l’ennesima in questo lunghissimo precampionato si Serie C – è terminata 2-0 per i tigrotti.

A segno nel primo tempo prima Mastroianni al 10′ con un tocco da vero attaccante sottoporta, poi Disabato al 42′ concludendo al meglio una bella azione manovrata biancoblu.

Nella ripresa tanti cambi; da evidenziare soprattutto il rientro in campo del difensore Battistini, fuori da alcune settimane per un colpo alla testa.

Il prossimo impegno della Pro Patria sarà domenica 26 agosto (ore 18.00 a Vercelli) per la gara di ritorno della Coppa Italia di Serie C contro il Gozzano dopo il 2-2 dell’andata.