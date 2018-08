Pro Patria, amichevole con il Renate

Dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia di Serie C, la Pro Patria dovrà ora aspettare l’inizio del campionato (forse il 16 settembre) per affrontare la prossima gara ufficiale.

Per continuare la preparazione e affinare i meccanismi in vista dell’avvio della Serie C, i tigrotti proseguono con le amichevoli di alto livello.

Domenica 2 settembre (ore 17.00) Santana e compagni saranno ospiti del Renate, altra formazione di pari categoria, allo stadio comunale del paesino brianzolo. Non quindi a Meda, dove giocano le gare ufficiali, ma il “campo di casa” delle pantere nerazzurre.

Intanto la Pro Patria si prepara a festeggiare l’inizio della stagione con prima squadra, settore giovanile e, ovviamente, i propri tifosi. Un indizio è stato svelato via Facebook: la data del 4 settembre. Presto ulteriori dettagli.