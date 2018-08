Pro Patria, Borgosesia battuto grazie a un’autorete

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Basta un’autorete alla Pro Patria per vincere l’amichevole in casa del Borgosesia.

Nell’ultimo test prima dell’esordio di domenica 12 agosto in Coppa Italia di Serie C contro il Gozzano, i tigrotti hanno superato 1-0 i piemontesi, che giocheranno il prossimo anno in Serie D.

A decidere la sfida un’autorete di Beretta al 90′, dopo che per tutta la sfida Santana e compagni non sono riusciti a sbloccare la sfida.