Pro Patria, non basta il pareggio. In Coppa Italia passa il Gozzano

Pari, come all’andata, ma sorride il Gozzano. Termina 1-1 a Vercelli la gara di ritorno di Coppa Italia di Serie C tra Gozzano e Pro Patria, ma i piemontesi passano il turno grazie al 2-2 dell’andata a Busto Arsizio. Bene per lunghi tratti i tigrotti, che hanno gestito meglio il gioco e bene, anzi benissimo, la stupenda azione corale che ha portato al vantaggio di Mora al 14’ del secondo tempo. Male invece sul gol subito al 20’ sempre della ripresa, nato da un contropiede fallito e coperto male in transizione difensiva. Nel finale i biancoblu, con tre attaccanti in campo hanno provato a mettere a segno il gol partita, ma all’ultimo respiro Gucci – sfortunato al 40’ colpendo il palo – non ha trovato l’impatto con la palla sull’ottimo assist di Le Noci. Termina così l’avventura in Coppa Italia di Serie C per la Pro Patria; passa il Gozzano, mentre la prossima gara ufficiale dei tigrotti sarà la prima di campionato, forse il 16 settembre.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo la gara di andata dello “Speroni” terminata 2-2, Pro Patria e Gozzano si ritrovano di fronte per il ritorno al “Silvio Piola” di Vercelli, casa dei piemontesi fino a che non sarà sistemato per i professionisti il “D’Albertas”. Mister Ivan Javorcic conferma il 3-4-1-2 (o 3-5-2) con Mangano in porta, Molnar, Zaro e Lombardoni in difesa, Gazo e Bertoni in mediana con Mora a destra e Galli a sinistra. In attacco spazio al tandem formato da Santana e Mastroianni, i due a segno nella gara di andata. Per il Gozzano di mister Antonio Soda schema speculare ai tigrotti, con due ex Varese – Palazzolo e Rolando – in campo con Testardi punta di riferimento, preferito a Rolfini.

IL PRIMO TEMPO – Nei primi minuti le squadre non affondano i colpi, si studiano e provano a prendere il comando del gioco. La Pro Patria tiene a lungo il pallone, senza però trovare soluzioni interessanti; il Gozzano invece, privo del “cervello” Guitto, fatica a trovare geometrie. Eppure la prima occasione è dei piemontesi con uno schema su calcio d’angolo al 6’ che manda al tiro Rolando; l’ex Varese però conclude malissimo. La gara scorre senza grandi emozioni fino alla mezzora, quando i tigrotti alzano il ritmo. Al 36’ c’è una grande doppia occasione biancoblu: prima su punizione dalla fascia di Bertoni Lombardoni di testa impegna Casadei alla deviazione in angolo. Dalla bandierina sempre Bertoni pesca Santana che di testa impatta bene, ma trova sulla riga di porta la respinta della difesa avversaria. Sempre il capitano argentino, al 44’ ci prova con un destro potente dal limite dell’area che lambisce il palo, mentre è meno performante la conclusione mancina di Mastroianni un minuto dopo, che termina docile tra le braccia di Casadei. All’intervallo la gara è così ancora ferma sullo 0-0.

LA RIPRESA – Parte bene la Pro Patria, che aspetta il momento giusto e colpisce: è il 14’ quando i tigrotti partono un’azione dalla propria area, manovrano bene arrivano fino in fondo con il cross di Galli da sinistra che trova Mora pronto a depositare in rete. I tigrotti provano a gestire il pallone, ma al 20’ sbagliano una ripartenza, si scoprono e beccano il pareggio di Rolfini – appena entrato – che sfrutta al meglio l’assist dalla sinistra di Evan’s. nei minuti successivi al gol del pari, il Gozzano gioca meglio, la Pro Patria invece sembra abbassarsi troppo pur non subendo grandi occasioni. Nel finale invece i tigrotti ritrovano brio e si lanciano in attacco. Al 40’ Gucci, su sponda di Le Noci, è sfortunato concludendo bene dal limite ma colpendo il palo. Nei 6’ di recupero i tigrotti sono costantemente in attacco e l’occasione buona arriva all’ultimo respiro: Le Noci da destra pesca bene Gucci sul secondo palo, ma l’attaccante purtroppo non trova l’impatto con la palla sprecando così l’occasione di mettere a segno il gol partita. Finisce invece con i piemontesi che festeggiano il passaggio del turno e i tigrotti che si rammaricano per qualche errore di troppo.