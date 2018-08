Pro Patria, una campagna abbonamenti per veri Tigrotti

Grande legame alla maglia, centenario con l’hashtag #vorreiincontrartifra100anni e ritorno tra i professionisti. Sono questi i tre ingredienti principali che danno sapore alla campagna abbonamenti della Pro Patria, che ha scelto lo slogan “RicominCiamo dal tuo artiglio”.

Da venerdì 10 agosto alla sede della segreteria della scuola calcio allo stadio “Speroni” sarà possibile abbonarsi alle partite della formazione affidata a Ivan Javorcic.

La campagna abbonamenti dalla società biancoblu è stata creata per soddisfare tutte le esigenze. I prezzi non sono stati alzati, nonostante il salto tra i professionisti e la società punta forte sulla risposta della piazza, come sottolinea la presidente Patrizia Testa: «Più saranno, meglio è: speriamo sempre di fare qualcosa in più degli anni precedenti e vorrei fosse premiato il risultato ottenuto sul campo. Se la città non premia la società, il tifoso deve dimostrare il proprio attaccamento. Spero almeno in 600 tessere».

Qualche dato tecnico: l’abbonamento sarà sulle 17 partite casalinghe. considerando il girone a 18. In caso di campionato a 20 verranno aggiunte due giornate biancoblu, una in concomitanze con la data del centenario. L’ingresso sarà gratuito ai minori di 8 anni e ci sarà un abbonamento speciale “del Tigrotto” per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Per i primi 50 abbonati ci sarà un gadget in regalo.

«Il messaggio – spiega l’addetto stampa Nicolò Ramella – che vogliamo fare passare è che conviene abbonarsi. Guardando i prezzi del singolo biglietto, la nostra volontà è chiara. Ci aspettiamo una risposta importante dalla piazza».

Per abbonarsi sarà obbligatorio fare la Fidelity Card – derivato della Tessera del Tifoso –, che però si differenzia dalla precedente perché non sarà più necessaria per le trasferte.

Quattro i testimonial scelti per la presentazione, svelati direttamente dalla presidente: «Parto dai piccoli: Marcone e Ghioldi sono nati nel nostro settore giovanile e rappresentano l’orgoglio e il senso di appartenenza della nostra società. Per me sono il nostro simbolo e il nostro futuro costruito in casa. Riccardo Colombo è cresciuto qui qualche anno fa ed è legato alla nostra società e Mario è il mio capitano e lo ringrazio per la fedeltà che sta dando alla causa Pro Patria, alla sua professionalità. Mario Santana è il Cr7 tigrotto». Gli stessi calciatori spendono parole di orgoglio per convincere i tifosi ad abbonarsi.

Il primo è Riccardo Colombo: «Ho giocato tante partite in questo stadio e ho visto cosa può dare lo “Speroni” pieno per aiutare i calciatori a dare il cento per cento. Spero che la gente accolga il nostro richiamo». Il capitano Mario Santana: «Quest’anno è importante per tutti. Sono orgoglioso di vestire questa maglia in questa stagione particolare e credo sia il momento giusto perché questo stadio ci dia la forza per andare avanti Il giovane Filippo Ghuidi: «Tutti insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni». Infine Alessio Marcone: «Un’immagine forte: l’ultima partita con il Darfo è stata bellissima, sarebbe splendido giocare così tutte le gare».

In chiusura, dando un occhio alla nuova maglia ancora priva del main sponsor, è amaro il commento della presidente Testa: «Sono un po’ delusa che nessuno si sia ancora fatto avanti per avere il proprio nome sulla maglia della Pro Patria con lo scudetto. Ancora più delusa che nessuno della città si sia fatto avanti sfruttando questa occasione. Avrei voluto giocare con lo sponsor sulla maglia già contro il Torino, ma per ora non ci sono accordi. Ringrazio invece i vertici di Hupac che sono nostri amici da tre anni e anche questa volta è bastata una telefonata per rinnovare l’impegno».

E sul rapporto con il Comune spiega: «Mi piacerebbe avere a Busto Arsizio una vetrina biancoblu in città, così da dare maggiore visibilità alla nostra società, anche in occasione del centenario. A settembre ci incontreremo con l’amministrazione e vedremo se ci potrà essere la possibilità».

DOVE ABBONARSI: Segreteria del settore giovanile dello stadio “Speroni” in via Ca’ Bianca 42.

QUANDO: La lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 12.30 (escluso il 15 agosto).

Per informazioni scrivere a segreteriasportiva@aurorapropatria1919.it