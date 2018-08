Progetto stazioni bloccato: “La Giunta comunale intervenga”

Il governo col decreto milleproroghe ha bloccato per due anni, fino al 2020, tra gli altri, il piano stazioni varesino, la cui versione definitiva era stata inviata ieri a Roma.

Si attendevano i denari e l’inizio dei lavori per il 2019… invece con tutta probabilita’ il mandato di Galimberti terminera’ senza che i lavori siano effettivamente partiti.

A questo punto, dato che Varese non puo’ attendere…

che si intervenga comunque:

1) riqualificando immediatamente i sottopassaggi anche quelli chiusi da anni ripristinando pulizia, decoro, sorveglianza.

2) mettendo in sicurezza ed abbellendo l’intera zona anche tramite sinergie con Trenord e la proprieta’ del centro commerciale sede di Upim e Carrefour.

3) trasferendo al piu’ presto il mercato ambulante in piazza Repubblica nell’ambito del progetto di riqualificazione della caserma Garibaldi

4) rendendo piazzale Kennedy un vero e proprio parcheggio da 600 posti al servizio della citta’

5) riqualificando le fermate autobus in piazzale Kennedy con allargamento delle stesse e la contemporanea creazione di pensiline dedicate (la collaborazione di Autolineee Varesine, gestore del servizio, sarebbe fondamentale).

Chiedo percio’ che il sindaco Galimberti, l’assessore Civati e la giunta tutta immediatamente reagiscano, non con inutili proteste ma fattivamente e concretamente…

per il bene della citta’, di noi tutti.

Mauro Gregori, ex consigliere comunale