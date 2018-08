Pronti per la scuola: a Cassano ultima settimana di lavori sugli edifici

Ultime due settimane di vacanza per i bambini, ultime due settimane di lavori per il Comune, prima dell’inizio della scuola.

Anche a Cassano Magnago, dove si stanno completando gli interventi previsti in questa estate, che fanno seguito a quelli (più impegnativi) dell’estate 2016 e 2017.

«Alle scuole Rodari – spiega il sindaco Nicola Poliseno – stiamo sistemando tutta l’area d’ingresso del plesso» (nella foto sopra). È un intervento che non è solo estetico, ma punta anche a garantire più sicurezza, «a una scuola frequentata da circa 110 bambini». Ai lavori all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio, si aggiunge poi anche una sistemazione all’esterno con la creazione di un attraversamento pedonale protetto per mettere in sicurezza il passaggio dei bambini.

Altro intervento è in corso di completamento alla scuola media Maino: qui viene realizzato «un nuovo attraversamento pedonale in via Gasparoli (nella foto sopra), su una strada percorsa dai ragazzi e non solo» continua il sindaco Poliseno. «E sono stati proprio i ragazzi a segnalarci l’esigenza, emersa durante il progetto di educazione stradale che lo scorso anno ha toccato anche le scuole medie, oltre alle elementari come avveniva tradizionalmente a Cassano».

Altri lavori saranno previsti anche al plesso della Fermi: la ex casa del custode sarà recuperata al meglio per accogliere i corsi del Liceo Musicale Bellini di Tradate, che ha appena concluso un accordo con il Comune per un distaccamento in città (vedi qui)