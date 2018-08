” Qual è la vocazione dell’ospedale di Cittiglio?”

L’ospedale di Cittiglio merita più servizi. Ne è convinto il Comitato che difende il Pia Luvini e che lamenta il progressivo impoverimento del presidio. Per il presidente Salvatore Romano, il depotenziamento di alcuni servizi come l’ortopedia e la chirurgia porta all’inevitabile risultato di intasare ancora di più l’ospedale di Varese: « Emblematico il caso di alcuni giorni fa: bimbo con frattura scomposta giunto a Cittiglio e poi come un pacco postale inviato a Varese – lamenta il presidente del Comitato – Anche i familiari sono rimasti sorpresi poiché lo stesso bambini alcune settimane prima sempre al pomeriggio era stato sottoposto ad appendicectomia e sempre a Cittiglio. E il trasferimento è avvenuto solo perché mancava il secondo medico necessario per effettuare l’intervento».

Dopo la visita a fine luglio dell’assessore al welfare regionale Giulio Gallera che ha annunciato la sua ricetta per i presìdi con vocazioni particolare, Romano chiede quale sarà il destino del Pia Luvini: « Il nostro PS supera i 25000 accessi annui, eppure non abbiamo il quarto ortopedico per gestire le urgenze pomeridiane e notturne. Eventuali interventi in urgenza vengono eseguiti a Cittiglio solo grazie alla buona volontà di alcuni ortopedici. Per fortuna i cittadini alle ultime elezioni si sono perfettamente ricordati di chi ha promesso e poi non ha mantenuto. Rinnovo pubblicamente l’invito alla visita dell’ospedale di Cittiglio a Giulio Gallera. Lo aspettiamo a braccia aperte perché siamo sicuri che non rimarrà insensibile a due temi- ortopedia e traumatologia aperta 7 giorni su 7 e il Servizio di Medicina Iperbarica e Subacquea– che alla popolazione stanno così tanto a cuore».