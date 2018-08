Ecco di quanto aumentano (e calano) le tariffe dei bus a Busto

Dal 1° settembre cambiano le tariffe di biglietti e abbonamenti degli autobus a Busto Arsizio. La giunta ha infatti approvato le nuove tariffe di Stie, che comportano sostanziali cambiamenti soprattutto nella parte degli abbonamenti.

Quello che è certo è che il biglietto ordinario da 60 minuti rimarrà invariato ad 1,40 euro mentre il carnet da 10 corse aumenterà di poco, da 12 euro a 12,60. Le altre tipologie di abbonamento si allineeranno con le indicazioni regionali e questo significa, per Busto, un sostanzioso taglio alle tariffe. Per il settimanale si scende da 19 a 10 euro, il mensile ordinario cala da 67 a 34 mentre l’annuale passa da 641 a 325 (con un taglio quindi di 316 euro).

GLI AUMENTI DEGLI ABBONAMENTI

Cambi ci saranno anche nelle tipologie di abbonamento in cui il comune effettua un’integrazione e in questo caso si parla di aumenti per l’utenza. L’annuale ordinario per i residenti crescerà così dai vecchi 232 euro a 240 (+8 euro) con un contributo comunale di 85 euro. Cambia anche la tariffa per gli studenti che viene fissata a 272 euro per gli 8 mesi di anno scolastico, ma anche qui una parte sarà pagata dal comune. Così gli studenti residenti in città pagheranno 185 euro (97 li mette il comune) mentre quelli non residenti pagheranno 207 euro (67 euro a carico del comune).

Cambia anche la tessera oro, l’abbonamento annuale dedicato agli over 65 che fino ad oggi potevano viaggiare gratuitamente sui bus. Ora per avere questa tessera verrà richiesto un contributo di 60 euro che scendono a 30 nel caso di un ISEE minore o uguale a 12.500 euro. Addio invece alla tessera rosa, quella dedicata alle donne incinta “in ragione dello scarso utilizzo da parte dell’utenza”, dice il comune.