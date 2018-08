Quest’anno niente festival Infestante

Niente festival Infestante, almeno quest’anno: il festival è in parte “vittima” delle norme che rendono sempre più difficile organizzare un festival. Ma l’associazione Para Todos Todo – organizzatore dell’evento – non ferma le sue attività.

«Nei giorni in cui solitamente, negli anni passati, tutti noi, soci e partner, correvamo elettrizzati per aprire il nostro festival, come associazione Para Todos Todo siamo spiacenti di annunciare che quest’anno non si terrà il Festival infestante, che sarebbe così giunto alla sesta edizione consecutiva». Dopo cinque anni di musica e divertimento, con laboratori culturali, incontri e l’attenzione a proporre gruppi del panorama locale e nazionale, l’associazione si è presa un periodo di sospensione per riflettere sul futuro del festival stesso viste e considerate le crescenti difficoltà incontrate nell’organizzare un festival estivo che potesse rispecchiare i valori dell’associazione stessa: impegno sociale, promozione della cultura giovanile, ingresso gratuito ed eventi aperti a tutti (grandi e piccini). Un insieme di valori che ha guidato l’associazione Para Todos Todo per tutto il calendario dell’ultimo anno» spiegano ancora dal direttivo dell’associazione.

«Nelle sale del Circolo Quarto Stato, la Casa del Popolo di Cardano al Campo, sono stati organizzati laboratori di fotografia, di scrittura, corsi di disegno e di fumetto. L’ultima iniziativa, ultima solo in ordine di tempo, è stata relativa alla cosiddetta giornata delle magliette rosse avvenuta il 7 luglio, indetta da libera per ribadire che l’accoglienza è un diritto di tutti. In questa particolare occasione i membri dell’associazione hanno stampato una serie limitata di magliette rosse su cui era apposta la scritta Stay Human, a testimonianza del coinvolgimento del collettivo in merito a questioni di diritti, uguaglianza, sostegno».

«Il festival infestante è quindi rimandato a data da destinarsi, in attesa di un nuovo progetto, per un festival diverso in cui la musica sia colonna sonora per le sfide e l’impegno che la quotidianità ci presenta in forma di diseguaglianze. Intanto, l’Associazione Para Todos Todo da qui ripartirà per nuove iniziative e nuove sfide. “E’ con la musica che è cominciata la disobbedienza”».