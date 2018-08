Raccolta dei rifiuti, modifiche di Ferragosto

Anticipi e postici: anche quest’anno il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti subirà alcune variazioni legate alla festività di Ferragosto, che cade proprio nel mezzo della settimana (mercoledì 15).

Di seguito la situazione di ciascun Comune:

Arconate – la raccolta della plastica tradizionalmente effettuata il mercoledì, slitterà al giorno successivo (giovedì 16).

San Giorgio su Legnano – Le raccolta di umido e plastica del mercoledì saranno effettuate giovedì 16.

Turbigo – Le raccolte dell’umido e del vetro che vengono, di norma, effettuate il mercoledì, saranno anticipate a martedì 14 agosto.

Magnago – Vetro e plastica raccolti tradizionalmente il mercoledì, per via della festività saranno rimossi il giorno successivo (giovedì 16) insieme alla carta.

Legnano, Canegrate e Parabiago – In tutti e tre i Comuni le raccolte previste per la giornata del mercoledì saranno posticipate a giovedì 16, insieme a quelle già previste il giovedì.

Dairago, Villa Cortese, Buscate e Robecchetto con Induno – Nessuna variazione in calendario, considerando che in questi Comuni il mercoledì non viene effettuata alcuna raccolta.