Ragazzino travolto da un’auto a Borsano: è grave

Grave incidente nella prima mattina di Ferragosto a Borsano, uno dei quartieri di Busto Arsizio.

Un ragazzino di 11 anni, poco dopo le 7 e mezza, è stato investito in via Magenta, all’altezza del numero 79. La situazione è apparsa subito grave e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale San Giovanni di Bergamo, in codice rosso.

Per ora non si conoscono altri particolari sulla dinamica e sullo stato di salute dell’investito.