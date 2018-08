Raggiunto l’accordo tra il sindacato piloti e Ryanair

Dopo un lunghissimo braccio di ferro tra i vertici della compagnia Ryanair e i piloti che rivendicavano migliori condizioni di lavoro, le parti hanno raggiunto un primo accordo. Il sindacato Forsa che rappresenta i piloti irlandesi ora metterà l’accordo ai voti. L’intesa raggiunta però potrebbe non bastare a placare le rivendicazioni dei dipendenti Ryanair in altre parti d’Europa. I piloti irlandesi infatti sono 350, cioè il 10% del totale (4.000) dislocati in tutto il Vecchio Continente. (nella foto protesta dei lavoratori di Ryanair)

L’accordo riguarda gli scatti di promozione, il salario, le ferie annuali, la dislocazione dei piloti nelle varie sedi europee. Se verrà votato e approvato dai piloti irlandesi avrà riflessi importanti anche sui colleghi delle altre sedi che potranno contrattare sulla stessa base dell’accordo raggiunto a Dublino. I sindacati tedeschi, svedesi, olandesi e belgi hanno già protestato per le condizioni di lavoro imposte dal vettore con una serie di scioperi che ha fortemente penalizzato l’attività estiva di Ryanair. L’ultimo sciopero, indetto il 10 agosto, ha lasciato a terra ben 400 aerei.

Da ultimo, ma non meno importante, la decisione di Ryanair di far pagare il secondo bagaglio a mano a partire dal primo novembre. Forse un modo per recuperare i soldi promessi per gli adeguamenti salariali.